В РК адресную соцпомощь в 2018 году будут оказывать по-новому
10 октября 2017, 14:41
По планам в следующем году 350 тыс. человек будут получать адресную социальную помощь от государства.
В Казахстане с 1 января 2018 года планируют ввести новый порядок оказания адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz. Об этом на заседании Правительства сообщила Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
По ее словам, есть три вида пособий, предоставляемых на сегодняшний день многодетным малообеспеченным семьям: специальное государственное пособие, детское пособие и адресная социальная помощь, – будут предоставляться как Единое пособие. Его размер будет больше совокупной суммы ныне представляемых трех видов выплат.
Во-вторых, дополнительно к предоставляемой адресной социальной помощи каждому трудоспособному гражданину со стороны государства оказывается поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством или в открытии собственного дела с предоставлением микрокредита для этих целей.
В-третьих, членам семей, находящихся в трудной жизненной ситуации будут оказываться гарантированные государством специальные социальные услуги.
На сегодняшний день местные специалисты проходят курсы переподготовки и повышения квалификации.
Необходимо отметить, что с 2014 года в пилотном режиме во всех регионах страны был внедрен проект «Өрлеу» или прототип адресной социальной помощи нового формата. Только в этом году по стране в проекте «Өрлеу» приняли порядка 161 тысяч человек.
По планам в следующем году 350 тыс. человек (общее количество получателей нынешних трех видов выплат) будут получать адресную социальную помощь от государства.
По новой системе будет внедрен принцип «одного окна» и комплексное оказание адресной помощи малообеспеченным семьям на базе Центра занятости. Теперь граждане будут обращаться в один орган с одним пакетом документов, а не в 3 как сейчас. В городе нужно обращаться в Центр занятости, в селах – акимам сельских округов.
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