Премьер-министр поручил не допустить дефицита угля

На заседании правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев обратил внимание ответственных госорганов на обеспечение углем населения РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Возникли проблемы с углем в Карагандинской области. Угольная область, угольный край: километровые очереди. Ерлан Жаканович (Ерлан Кошанов - аким Карагандинской области - ред.), что случилось?» - спросил глава кабмина.

На что глава региона ответил, что в области «проблем с обеспечением угля нет».

«Уголь завезен в полном объеме, ажиотаж сохраняется по обеспечению углем населения области. В предыдущие годы население закупало уголь в течение всего октября. В этом году отопительный сезон начался с 27 сентября...», - сказал Е. Кошанов.

Б. Сагинтаев перебил его.

«Ерлан Жаканович, по-вашему, теперь население виновато? Раньше они в октябре покупали, а тут начали в сентябре покупать. Так что ли получается?» - сказал премьер.

По словам акима, причиной ажиотажа стало резкое понижение температуры.

«Резкое понижение температуры стало причиной этого ажиотажа. Население не закупает раньше, так как оно теряет качество, разлагается, есть опасность самовозгорания. Мы сделали анализ. Ежегодно в течение октября закупали уголь. В этом году 27 сентября начался отопительный сезон. Но при этом с добычей угля проблем нет. За 9 месяцев текущего года добыто 22,7 миллиона тонн угля, что на 1,6 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Учитывая высокий спрос, приняты дополнительные меры по увеличению отгрузки угля для населения. В течение недели мы думаем снять ажиотаж и выправить ситуацию», - пообещал Е. Кошанов.

«Ерлан Жаканович, отопительный сезон только начинается, у вас уже проблемы начались. Держите на контроле», - добавил Б. Сагинтаев.

В то же время глава кабмина обратился к акиму Астаны, где также наблюдается ажиотаж с углем.

«Асет Орентаевич (Исекешев - аким Астаны), по Астане тоже идут разговоры о том, что не хватает угля», - указал премьер.

Со своей стороны А. Исекешев заверил, что «ситуация под контролем».

«Бакытжан Абдирович, ситуация находится на контроле, у нас уголь есть, единственное, есть рост спроса на Шубаркульский уголь. У нас за десять дней уже продана октябрьская норма, спрос вырос в три раза, действительно в стране похолодание, сейчас наращиваются объемы поставок Шубаркуля, завтра зайдет 5 тысяч тонн, думаю, что вопрос будет снят», - отметил он.

«Вы не знали, что будет раннее похолодание?» - задал вопрос Б. Сагинтаев.

«Бакытжан Абдирович, здесь вопрос, что действительно спрос начался с начала октября и субъекты рынка в связи с тем, что необходимо было менять график поставок, поставляют уголь по графику, спрос действительно резко вырос и Шубаркуль разбирается. Ежедневно поставляются вагоны, объемы наращиваются», - попытался оправдаться столичный градоначальник.

Как напомнил глава кабмина, говоря об отопительном сезоне, все ответственные лица докладывали о 100-ной готовности, но в итоге угля не хватает.

«Когда мы в прошлый раз докладывались и министерство, и акиматы, все говорили о том, что готовность к отопительному периоду на 100%. Но в итоге угля не хватает. Это есть ответственность или безответственность руководителей, которые отвечают за отопительный период. Аскар Узакпаевич (Мамин, первый заместитель премьер-министра РК), возьмите на контроль», - поручил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова