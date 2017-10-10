Сергей Дуванов: Сказанное Атамбаевым в отношении соседней страны выглядит грязно

Правозащитник, публицист Сергей Дуванов считает, что выпад Атамбаева против властей Казахстана окончательно открыл глаза тем, кто еще продолжал верить в адекватность этого политика – Zakon.kz.





Сергей Дуванов Нельзя главе государства опускаться до прямых оскорблений в адрес руководства соседней страны, с которой поддерживаются дружественные отношения, отмечает на своей странице в Фейсбуке, говоря о скандальном выступлении президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.





«Понятно, что это предвыборные дела и Атамбаев хотел понравиться киргизам своей крутостью, чтобы через это они поддержали его кандидата в президенты. Что называется человека понесло и он наговорил много лишнего. И не просто лишнего. Он перешел грань дипломатических норм – нельзя главе государства опускаться до прямых оскорблений в адрес руководства соседней страны, с которой поддерживаются дружественные отношения. Это не просто моветон – это уже граничит с элементарным хулиганством, за которое придется расплачиваться достаточно серьезно», считает Сергей Дуванов.





На его взгляд, «у этого дипломатического хамства Атамбаева есть только один положительный момент - его выпад против властей Казахстана окончательно открыл глаза тем, кто еще продолжал верить в адекватность этого политика".





Это при том, что многие уже давно поняли, что для демократического будущего Киргизии это очень опасный человек, который не остановится ни перед чем в своих амбициозных планах править Киргизией (сам или через своих ставленников, пишет Дуванов. "Очевидно, что этот человек уже заболел властью и поэтому пытается сделать все возможное, чтобы ее не потерять. Для этого ему нужен на месте будущего президента свой человек, которым бы он мог управлять. По схеме «Путин-Медведев». В итоге конечной целью будет киргизский авторитаризм по примеру центральноазиатских соседей. На мой взгляд, Атамбаев и демократия – вещи не совместимые. Но если до этого все это проявлялись в отношении противников Атамбаева внутри Киргизии, то теперь свое гнильцо он продемонстрировал уже в отношении партнеров по авторитарному цеху. И именно поэтому сказанное им в отношении соседней страны выглядит достаточно грязно, отметил автор поста.





Что касается предстоящих выборов в Киргизии, Сергей Дуванов не исключает, что Атамбаев «сделает все возможное (и невозможное) для того, чтобы его ставленник оказался победителем. Нужно понимать, что для него лично это вопрос жизни и смерти (политической) и поэтому можно предположить, что для этой победы будет в полной мере использован и административные ресурс, и если понадобится и нечто большее».





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