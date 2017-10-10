В Сирии при взлёте разбился российский Су-24

Уточняется, что экипаж не успел катапультироваться и погиб.

В Сирии 10 октября при взлёте потерпел аварию российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России,





Уточняется, что экипаж не успел катапультироваться и погиб. В сообщении говорится, что в результате аварии на земле разрушений нет.





«10 октября при совершении разгона на взлёт с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.





Фото РИА Новости

передает RT.