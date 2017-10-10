Сообщившего о готовящемся теракте в мечети Талгара осудили на год тюрьмы

Из материалов дела следует, что 39-летний подсудимый А., 5 марта 2017 года, будучи пьяным, позвонил в справочное бюро "169", где, выражаясь нецензурными словами, требовал у операторов номер телефона департамента комитета национальной безопасности, и сообщил, что в Центральной мечети Талгара в 00.00 часов произойдет взрыв.

Спецслужбы проверили здание Центральной городской мечети, но каких-либо взрывных устройств не обнаружили.





Суд признал А. виновным по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также суд засчитал в срок отбывания наказания, срок нахождения под залогом. Таким образом, под стражей А. будет отбывать полгода.





Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также с осужденного было взыскано в доход государства почти 300 тысяч тенге. Приговор в законную силу не вступил.





Максимальное наказание по статье о лжетерроризме составляет шесть лет лишения свободы.