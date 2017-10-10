Власти Кыргызстана решили вопросы компенсаций после крушения Boeing

Все вопросы с компенсациями пострадавшим и членам семей погибших при крушении турецкого грузового Boeing 747 в Кыргызстане полностью решены, правительственная комиссия завершила работу, заявил во вторник первый заместитель руководителя аппарата президента республики Мухамметкалый Абулгазиев

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании "ACT Airlines" 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта.





В результате крушения погибли четыре члена экипажа воздушного судна и 35 кыргызстанцев, из которых 16 детей.





Разрушены около 30 жилых домов. Для расследования причин катастрофы, организации аварийно-спасательных мероприятий, ликвидации последствий, а также в целях оказания содействия семьям погибших и пострадавшим была создана правительственная комиссия.





Ранее сообщалось, что материальный ущерб республике был оценен в 195 миллионов сомов (2,8 миллиона долларов).





"Правительственная комиссия совместно с межведомственной рабочей группой оказала содействие пострадавшим и семьям погибших,.. создав условия для выполнения всех соответствующих процедур для получения компенсационных выплат. В результате проделанной работы подписаны 135 мирных соглашений, в рамках которых все пострадавшие граждане и родственники погибших граждан Кыргызской Республики получили соответствующие суммы компенсаций от турецкой стороны", — заявил Абулгазиев во время итогового заседания правительственной комиссии.





Он отметил, что "суммы компенсаций согласованы с пострадавшими" и "все полагающиеся средства перечислены от турецкой стороны в полном объеме".



