Власти Кыргызстана решили вопросы компенсаций после крушения Boeing
10 октября 2017, 14:52
По просьбе самих пострадавших, из этических соображений и в целях безопасности, принято решение воздержаться от озвучивания конкретных компенсационных сумм.
Все вопросы с компенсациями пострадавшим и членам семей погибших при крушении турецкого грузового Boeing 747 в Кыргызстане полностью решены, правительственная комиссия завершила работу, заявил во вторник первый заместитель руководителя аппарата президента республики Мухамметкалый Абулгазиев, передает РИА Новости.
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании "ACT Airlines" 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта.
В результате крушения погибли четыре члена экипажа воздушного судна и 35 кыргызстанцев, из которых 16 детей.
Разрушены около 30 жилых домов. Для расследования причин катастрофы, организации аварийно-спасательных мероприятий, ликвидации последствий, а также в целях оказания содействия семьям погибших и пострадавшим была создана правительственная комиссия.
Ранее сообщалось, что материальный ущерб республике был оценен в 195 миллионов сомов (2,8 миллиона долларов).
"Правительственная комиссия совместно с межведомственной рабочей группой оказала содействие пострадавшим и семьям погибших,.. создав условия для выполнения всех соответствующих процедур для получения компенсационных выплат. В результате проделанной работы подписаны 135 мирных соглашений, в рамках которых все пострадавшие граждане и родственники погибших граждан Кыргызской Республики получили соответствующие суммы компенсаций от турецкой стороны", — заявил Абулгазиев во время итогового заседания правительственной комиссии.
Он отметил, что "суммы компенсаций согласованы с пострадавшими" и "все полагающиеся средства перечислены от турецкой стороны в полном объеме".
"Денежные средства, поступившие от граждан и организаций, были перечислены на персональные банковские счета пострадавших и родственников погибших граждан. По просьбе самих пострадавших, из этических соображений и в целях безопасности, принято решение воздержаться от озвучивания конкретных компенсационных сумм", — сообщил он, отметив, что поступившие средства "были распределены справедливо и прозрачно".
Для детей, оставшихся сиротами в результате катастрофы, денежные средства положены на депозитные банковские счета. Их можно будет снять по достижению детьми 18 лет.
В правительстве Кыргызстана отметили, что в настоящий момент решается вопрос по созданию на месте трагедии памятного мемориала, для строительства которого будут выделены все необходимые финансовые средства.
Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882503-f23ede8600733bc96f848f7431821580
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...