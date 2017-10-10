Куат «Найман» Хамитов: Главная проблема футболистов в том, что они играют ради денег

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов прокомментировал выступление сборной Казахстана в отборочном раунде чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент Zakon.kz





«Футбол это не наш вид спорта. Тот, кто не понял это сегодня, не поймет никогда. Нашим людям надо заняться делом, а не смотреть финал Лиги Чемпионов и думать, что наша сборная, когда-нибудь там сыграет. Это мечта дурака, которая, увы, никогда не сбудется.





Что мешает нашим футболистам сегодня, так это то, что 10 лет назад не было «Наймана», который сказал бы давайте закроем футбол в Казахстане. Давайте будем $150 млн выделяемых на футбол, направлять на развитие детского спорта, строительство инфраструктуры. Перестанем бросать деньги на ветер, перестанем платить футболистам огромные зарплаты, а будем оценивать их труд по реальным заслугам.





Главная проблема отечественных футболистов в том, что они играют ради денег, а не ради чести. Сборная Казахстана по футболу, откровенно говоря, провалила отборочный на чемпионат мира турнир. Если после этого провала всех футболистов не отправят на пенсию, то я не знаю…», - сказал Хамитов.





Напомним, сборной Казахстана не удалось пройти отборочный этап чемпионата мира-2018. Отечественные футболисты заняли последнее места в турнирной таблицы группы Е, не выиграв ни одной игры.