Биртанов рассказал о внедрении IT-технологий в медицину РК

В трех областях с 2018 года внедрят пилотный проект по переходу на безбумажное ведение меддокументации.

В Казахстане с целью цифровой модернизации здравоохранения и перехода на безбумажный формат работы внедряются медицинские информационные системы (МИС). Об этом министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сказал на заседании правительства , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-министра РК primeminister.kz.





На сегодняшний день МИСами охвачено всего 45% организаций здравоохранения по республике. Охват МИСами республиканских организаций составляет 26%. До конца года планируется внедрение МИСов во всех республиканских организациях, в регионах - до 64%.





"В Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях с 2018 года планируется внедрить пилотный проект по переходу на безбумажное ведение медицинской документации. По итогам первого полугодия 2017 года оснащение компьютерной техникой организаций здравоохранения в среднем по республике составило 74,4%, на начало 2017 года - 34,3 %", - сказал министр.





По его данным, доступ к сети Интернет в республике имеют 53% медицинских организаций, на начало года данный показатель составлял 47%. К 2020 году все медицинские организации до уровня СВА (сельская врачебная амбулатория) будут подключены к сети интернет.





Проводится работа по использованию элементов мобильного здравоохранения (mHealth), искусственного интеллекта, технологии виртуальной и дополненной реальности и системы отслеживания лекарственных средств. В настоящее время с компаниями IBM (Watson for oncology) и Microsoft (hololens) заключены меморандумы о сотрудничестве.



