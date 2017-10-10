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Назарбаев встретился с Келимбетовым

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с управляющим Международным финансовым центром «Астана» Кайратом Келимбетовым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Во время встречи глава государства был проинформирован о ходе подготовительной работы к запуску международного финансового центра, который создается с использованием лучших мировых практик.

Президенту Казахстана было доложено о завершении разработки нормативных документов Независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра, открытие которых планируется в январе 2018 года.

Кайрат Келимбетов также представил Нурсултану Назарбаеву информацию по основным направлениям развития центра и доложил о ходе создания высокотехнологичной биржи МФЦА.

Управляющий МФЦА отметил, что в настоящее время уже заключены соглашения с Шанхайской фондовой биржей и компанией Nasdaq Inc., которые будут способствовать дальнейшему становлению и развитию финансового центра.

Приняв во внимание представленный отчет, Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

 

 

10 октября 2017, 14:59
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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