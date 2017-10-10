Известный спортсмен преподал студентам уроки патриотизма и воспитания

Мероприятие прошло в рамках реализации программы Президента РК Н.А.Назарбаева Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру», имеющей широкий спектр направленности, основным ориентиром которой является сохранение национальных и нравственных ценностей, а также проекта «Айналанды нурландыр» ректора КазНУ, академика Г. Мутанова «Ұлт келбеті – жалынды жастар».





На встрече поднимались вопросы связи и преемственности поколении, духовных ценностей казахской интеллигенции и казахского народа, правильности экспозиции молодых людей к изменению ценностных ориентиров.





«На сегодняшний день программа «Рухани жаңғыру» является нужной для всего казахского народа. Мы должны знать свои корни, свою историю и передать будущему поколению. Считаю, что воспитывать человека надо примером, добрым и мудрым словом. Сегодня, я как старший, передал свои знания молодежи. Мне хочется верить, что сказанное было не напрасно, и студенты сделают соответствующие выводы», - сказал Назаров.





Ценности молодежи важны не только для них, но и для жизни всего общества, потому что молодежь – это будущее нашей страны. Глава государства Н.А.Назарбаев в своем Послании народу сказал: «Мы все граждане Казахстана должны развивать в себе сильное чувство патриотизма и любви к своей стране ». Поэтому, одна из основных задач государственных программ развития образования Республики Казахстан это казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, к соблюдению прав и свобод человека.





Спортсмен во время выступления поделился историями из жизни и привел слова Главы государства о том, что конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации, а образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем.





«Не важно, в каком университете вы учитесь, главное, хотите ли вы учиться или нет, и прилагаете ли вы к этому усилия. Я по специальности не историк, не языковед, не религиовед, я строитель. Но это не мешает мне узнавать что-то новое, искать ответы на вопросы и разбираться в разных сферах деятельности», - сказал он, и призвал обладать набором качеств, достойных XXI века.





Спортсмен призвал студентов не терять время, реализовывать задуманное, читать как можно больше книг и выбирать себе в спутники жизни достойных людей. Также Назаров считает, что патриотизм зарождается в семье и начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине.





«Воспитание начинается с семьи. Поэтому воспитывайте своих детей правильно. Также воспитание, зависит от окружения, и поставленных перед собой целей. Нужно стремить стать хорошим человеком, хорошим гражданином», - подытожил боец.





Под конец сессии он вызвал на сцену двух студентов, которые продекламировали стихи Абая и подарил им памятные подарки. Также подарок получил победитель соревнования на максимальное количество выполнения отжимания.





Напомним, что основой политической и экономической реформ является опережающая модернизация общественного сознания. Ключевыми задачами программной статьи Главы государства являются: открытость общественного сознания, воспитание качеств казахстанца будущего, развитие лучших традиций и новых ценностей, синтез традиций и культуры с рыночными принципами и передовыми технологиями.





Фото: aktausport.kz























