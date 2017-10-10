Утверждена Методика исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности

Методика разработана в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и устанавливает метод исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате осуществления хозяйственной деятельности. В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 17 Закона возмещение компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в размере, определенном настоящей Методикой, осуществляется путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ и рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа. Исчисление размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности осуществляется в следующих случаях: 1) полной потери рыбных ресурсов и других водных животных водоема или его части в результате потери промысловой продуктивности; 2) частичной потери рыбных ресурсов и других водных животных водоема или его части в результате потери промысловой продуктивности либо от непосредственной гибели промысловых объектов, их икры, личинок, молоди и кормовой базы рыб. Стоимость размера возмещения вреда за один килограмм

(в месячных расчетных показателях) № п/п Название дикого животного Размеры возмещения вреда в месячных расчетных показателях (за каждую особь/за один килограмм/за гнездо) 1 2 3 Рыбы, морские млекопитающие и водные беспозвоночные 1 Сырдарьинский лжелопатонос*, волжская многотычинковая сельдь*, щуковидный жерех*, каспийский и аральский лосось*, белорыбица*, нельма*, кутум*, аральский и туркестанский усач*, илийская маринка*, каспийская минога*, таймень*, балхашский окунь* - балхашская и илийская популяции, шип*- аральская и илийская популяции, сибирский осетр*, чаткальский подкаменщик*, длиннопалый рак* (туркестанский подвид) (за одну особь) * 300 2 Белуга, шип икряные (за один килограмм) 100 3 Белуга, шип яловые (за один килограмм) 100 4 Осетр (кроме сибирского), севрюга, гибриды осетровых икряные (за один килограмм) 100 5 Осетр, севрюга, гибриды осетровых яловые (за один килограмм) 100 6 Стерлядь (за один килограмм) 100 7 Сиг, рипус, ряпушка, пелядь, чир, муксун (за один килограмм) 1,2 8 Белый амур, судак, сазан, карп, жерех, берш, обыкновенный сом, налим, белый и пестрый толстолобик, щука, змееголов (за один килограмм) 1,3 9 Лещ, плотва, вобла, голавль, шемая, подуст, чешуйчатый и голый осман, язь, золотой и серебряный карась, окунь обыкновенный и балхашский (кроме балхаш-илийской популяции), линь, елец обыкновенный и таласский, красноперка, густера, востобрюшка, белоглазка, синец, чехонь, буффало, обыкновенная маринка (за один килограмм) 0,4 10 Сельди (пузанок (включая большеглазый и круглоголовый), бражниковская, долгинская, черноспинка, кефаль, камбала-глосса, килька (за один килограмм) 0,8 11 Лососевые (радужная форель, ленок (ускуч), сибирский хариус) (за один килограмм) 1,7 12 Каспийский тюлень (за каждую особь) 193 13 Длиннопалый рак (кроме туркестанского подвида) (за один килограмм) 1,2 14 Цисты артемия салина и прочие водные беспозвоночные - гаммарус, мотыль, дафнии (за каждый килограмм сырого продукта) 3 Примечание: * - Животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Казахстан, а также виды на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.