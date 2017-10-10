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Утверждена Методика исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности
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Аннотация к документу: Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 августа 2017 года № 341 «Об утверждении Методики исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности» (не введен в действие)
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Методика разработана в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и устанавливает метод исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате осуществления хозяйственной деятельности.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 17 Закона возмещение компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в размере, определенном настоящей Методикой, осуществляется путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ и рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.
Исчисление размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности осуществляется в следующих случаях:
1) полной потери рыбных ресурсов и других водных животных водоема или его части в результате потери промысловой продуктивности;
2) частичной потери рыбных ресурсов и других водных животных водоема или его части в результате потери промысловой продуктивности либо от непосредственной гибели промысловых объектов, их икры, личинок, молоди и кормовой базы рыб.
Стоимость размера возмещения вреда за один килограмм
Примечание: * - Животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Казахстан, а также виды на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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