В Астане гендиректора турфирмы подозревают в мошенничестве на 1 млн тенге
10 октября 2017, 15:15
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК.
Следственным управлением УВД района «Есиль» расследуется уголовное дело в отношении генерального директора туристической фирмы ТОО «Казахстан туризм групп», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Сообщается, что, предлагая тур за границу, подозреваемый обманным путем завладел деньгами на сумму более одного миллиона тенге 57-летнего жителя столицы.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК.
"Граждан, пострадавших от мошеннических действий данной турфирмы, просим позвонить по телефонам 8 (7172) 71-65-43, 71-65-58, 79-88-05, с.т.: 8 (778) 666-02-03", - обратились в полиции.
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