Землю накроет двухдневная магнитная буря
10 октября 2017, 15:19
На Земле 13–14 октября ожидается магнитная буря.
Под ее влияние могут попасть метеозависимые люди, а также электроника. Явление может привести к проблемам со связью, ухудшению качества теле- и радиосигналов, а также может вывести из строя спутники, передает телеканал НТВ.
Всему виной — солнечный ветер, его новая «порция» достигнет планеты в ближайшие дни, сообщает сайт центра погоды «Фобос».
Центр погоды «Фобос»: «Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления».
Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.
Фото: spacegid.com
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