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Землю накроет двухдневная магнитная буря

10 октября 2017, 15:19

На Земле 13–14 октября ожидается магнитная буря.

Под ее влияние могут попасть метеозависимые люди, а также электроника. Явление может привести к проблемам со связью, ухудшению качества теле- и радиосигналов, а также может вывести из строя спутники, передает телеканал НТВ.

Всему виной — солнечный ветер, его новая «порция» достигнет планеты в ближайшие дни, сообщает сайт центра погоды «Фобос».

Центр погоды «Фобос»: «Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления».

Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.

Фото: spacegid.com

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