Правила личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов, ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры Республики Казахстан разработаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года, законами Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах», от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», от 30 июня 2017 года «О прокуратуре» и регламентируют порядок личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в органах, ведомствах, учреждениях и организации образования прокуратуры Республики Казахстан (далее - органы прокуратуры).

Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц (далее - прием) осуществляется следующими должностными лицами органов прокуратуры: Генеральный Прокурор Республики Казахстан (далее - Генеральный Прокурор), его заместители, руководители структурных подразделений Генеральной прокуратуры, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры, их заместители, руководители структурных подразделений прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур, руководители ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры Республики Казахстан, их заместители, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры, их заместители, а также сотрудники органов прокуратуры, уполномоченные на осуществление приема.

Прием к Генеральному Прокурору, его заместителям, прокурорам областей и приравненным к ним прокурорам, руководителям ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры Республики Казахстан, их заместителям осуществляется по предварительной записи.

Запись ведут сотрудники, ответственные за организацию личного приема, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов на основании звонков, поступивших в Call-центр Генеральной прокуратуры, электронных заявлений с порталов «115.kz» и «egov.kz» и обращений в бумажном формате.

Сотрудники прокуратуры, уполномоченные на осуществление приема, ведут прием ежедневно в рабочее время с 9.00 до 18.30 часов согласно графикам, утвержденным руководителями органов прокуратуры.

Графики приема с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии) должностного лица, дней приема вывешиваются в помещениях органов прокуратуры на государственном и русском языках в доступных для общего обозрения местах, а также на их официальных сайтах.

В зданиях органов внутренних дел, пенитенциарных и специальных учреждений (следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники, приемники-распределители, гауптвахты) прием граждан проводится дежурными прокурорами по утвержденному графику, который вывешивается в зданиях учреждений.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.