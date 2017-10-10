Электронная биржа труда появится в Казахстане

Планируется передача в аутсорсинг госфункций по профориентации безработных и самозанятых граждан.

На заседании правительства рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК « О занятости населения », направленный на модернизацию рынка труда, в частности создание в стране электронной биржи труда , передает корреспондент Zakon.kz





Как отметила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, законопроект разработан в соответствии с поручениями главы государства.





«Документ предполагает создание электронной биржи труда, которая станет единой электронной площадкой, объединяющей информацию государственных и частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, предоставляемых гражданами и работодателями самостоятельно. Новая электронная площадка позволит получать бесплатные информационные услуги, как гражданам, так и работодателям, частным агентствам занятости и интернет-площадкам», - сказала глава ведомства.





По ее словам, проектом закона, предлагается привлечь частные агентства занятости к оказанию услуг по содействию занятости безработным и самозанятым гражданам.





«В этих целях определен перечень функций, осуществляемых государством и передаваемых на аутсорсинг. Так, планируется передача в аутсорсинг функций по профориентации безработных и самозанятых граждан, организации их обучения и трудоустройства», - проинформировала она.





Также частным агентствам занятости будет предоставлена возможность оказания отдельных видов услуг либо пакетных услуг, включающих, к примеру, обучение и трудоустройство либо профориентацию, обучение и трудоустройство.





«В то же время предусмотрено обновление стандартов и внедрение экономически оправданных, привлекательных для частного сектора тарифов услуг», - добавила Т. Дуйсенова.





Еще одно изменение предусматривает поэтапную трансформацию государственных центров занятости. При этом, по ее словам, центры занятости из государственных учреждений будут переведены в форму предприятий на праве хозяйственного ведения. Организационно-правовая форма будет определяться местными исполнительными органами самостоятельно.





«Предлагаемые изменения позволят расширить институты рынка труда, оказывающие услуги по содействию занятости, обеспечить их доступность для граждан и повысить качество за счет конкуренции», - заключила глава ведомства.





Поправками предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 Кодекса и 5 законов. По итогам рассмотрения данного вопроса кабмин поддержал данный проект закона.





Автор: Ксения Давыдова, Астана