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В Талдыкоргане задержали домушников-рецидивистов

10 октября 2017, 15:35

Подозреваемые проникали в квартиры горожан путем подбора ключей

В Талдыкоргане задержали воровскую группу, причастную к серии квартирных краж, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что в настоящее время задержанным лицам доказана причастность к 16 квартирным кражам. Как выяснилось, преступная группа состояла из четверых мужчин, 1988-92 годов рождения, трое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

По утверждению полицейских все эпизоды краж совершены во 2-3-4-5 микрорайонах Талдыкоргана и зарегистрированы в сентябре-октябре текущего года. Общий ущерб потерпевших горожан пока устанавливается, но по доказанным фактам потери заявителей уже составили более двух миллионов тенге.

«Установлено, что подозреваемые проникали в квартиры горожан путем подбора ключей, похищали ювелирные изделия, ноутбуки и другие негромоздкие ценные вещи. По показаниям задержанных ювелирные изделия сбывалась якобы через ломбарды Талдыкоргана и Алматы, а оставшаяся часть краденого имущества перепродавалась по объявлениям» - проинформировали в пресс-службе ДВД области.

Также отмечается, что преступная группа обезврежена оперативниками криминальной полиции Западного ГОП Талдыкорганского УВД, продолжающие проверять причастность задержанных лиц к другим преступлениям аналогичного характера.

«Сейчас в ломбарды, в которые по показаниям задержанных сданы похищенные изделия, направлены соответствующие запросы. Отысканные изделия будут приобщены к материалам уголовного производства с дальнейшим их возвращением законным владельцам» - отметили в пресс-службе.

Фото ann.az

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