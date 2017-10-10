Биртанов: В Казахстане практически нет самолетов, пригодных для перевозки пациентов

"Это только АН-2 может. И эти АН-2 в принципе достаточно большое количество задействовано".

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию с гибелью роженицы, к которой летели попавшие в авиакатастрофу врачи, сообщает Zakon.kz.

«К сожалению, женщина погибла. Мы проводили расследование. Безусловно, была тяжёлая ситуация, которая требовала специалистов более высокого уровня, - сказал министр. - Такие патологии нечастые, соответственно, не всегда местные врачи региональные обладают таким опытом жизненным по тяжёлым ситуациям».





Он отметил, что как до полёта, так и после проводились онлайн-консультации.





«Эта женщина фактически круглосуточно наблюдалась специалистами института акушерства и гинекологии, и кардиологии внутренних болезней. В том числе выездные консультации специалистов этих центров на месте также были», - подчеркнул Е.Биртанов.





По его словам, в республике ежедневно происходит в среднем до шести вылетов по линии санавиации, когда таким образом врачи спасают тысячи жизней.





«Но к сожалению, есть технологические риски. Они не совсем в ведении нашего министерства. Но что касается профилактики, предотвращения, мы будем ужесточать требования к перевозчикам. В связи с этим комиссией разрабатывается сейчас ряд предложений для правительства и других госорганов по повышению безопасности перевозчиков», - сказал министр.





Он также заметил, что в стране практически нет самолётов, которые могут садиться у сельского населённого пункта и перевозить пациента (чаще всего это беременные женщины, рожающие) в областные центры.





«Это только АН-2 может. И эти АН-2 в принципе достаточно большое количество задействовано, они ежедневно летают и показывают себя с хорошей стороны», - сказал он.





Напомним, 9 октября в Шымкенте умерла женщина, к которой летели погибшие в результате авиакатастрофы под Алматы врачи.



