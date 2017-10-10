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Бывшего генпрокурора Кыргызстана приговорили к пяти годам лишения свободы

10 октября 2017, 15:50

Сторонники обвиняемой после оглашения приговора выразили судье свое недовольство словом "наалат" (позор).

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен", экс-генпрокурор Аида Салянова приговорена Ленинским районным судом Бишкека к пяти годам лишения свободы.

Приговор озвучен судьей Кубанычбеком Касымбековым во вторник.

Салянову приговорили к пяти годам заключения с конфискацией имущества, но наказание отсрочили до тех пор, пока ее ребенку, родившемуся в 2015-м, не исполнится 14 лет. Сторонники обвиняемой после оглашения приговора выразили судье свое недовольство словом "наалат" (позор).

26 декабря прошлого года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Аиды Саляновой. Она обвинялась в злоупотреблении служебным положением (статья 304 Уголовного кодекса КР) в бытность исполняющей обязанности министра юстиции: тогда Салянова возобновила действие адвокатской лицензии Алексея Елисеева, находившегося в розыске за совершенные преступления. Была создана депутатская комиссия, а правоохранительные органы предъявили подозреваемой обвинение и запретили покидать страну.

Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков

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