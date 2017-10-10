В КМГ рассказали, по каким причинам в Казахстане возник дефицит бензина

Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Сауат Мынбаев рассказал по каким причинам в Казахстане возник дефицит бензина на АЗС , передает , передает Zakon.kz.





"Касательно КМГ, как мы можем влиять на внутренний рынок. Это стабильная работа трех НПЗ. Все три завода работали на полную мощность. Переносился срок планового ремонта только по Павлодару с весны на осень, чтобы не останавливать завод два раза - один раз на плановый ремонт, второй раз на завершение модернизации. Мы весной посчитали, что до осени завод выдержит. Срок ремонта не продлевался ни на один день. По Атыраускому заводу - завершен плановый ремонт на пять дней раньше. К слову, в ноябре завершается модернизация двух заводов – ПНХЗ и АНПЗ. Это означает, что с 1 января 2018 года Казахстан будет обеспечен на 100% светлыми нефтепродуктами", - сказал он.





Также Мынбаев остановился на вопросе импорта топлива.





"Внутренний рынок на 30% зависит от импорта светлых нефтепродуктов. У нас были вполне согласованные планы импорта в сентябре, но нас Комитет по регулированию естественных монополий оштрафовал на 500 миллионов тенге. Мы занимаем всего 15% рынка. Нас обвинили, что мы находимся в сговоре с крупными участниками. Надо принимать во внимание не только себестоимость на заводах, но и по какой цене импортируется бензин из России. К слову, в России бензин стоит 37 рублей – 220 тенге. У нас – 150 тенге. Будет кто-то завозить этот бензин? Мы остановились, и не только мы, все крупные сети остановились. Вот и дефицит", - отметил он.





По его словам, в начале октября МЭ РК и Комитет по регулированию естественных монополий подписали договор, учитывающий стоимость российского топлива.





"С этого момента импорт пошел. 15 октября на своих заправках в Астане мы ограничение снимем. По какой цене мы импортируем сейчас, чтобы не наносить себе убытки - это 155 тенге. Можем продавать меньше, будем в убытках".





Еще один аспект – это вопрос цены.





"Мы имеем открытые границы. С профицитом светлых нефтепродуктов со следующего года откроются экспортные рынки. Это означает возможный экспорт в Узбекистан, Кыргызстан. Если мы хотим иметь адекватную политику по цене, то она не может радикально отличаться от цен в соседних государствах. Цены должны находиться с соседними государствами примерно в одном коридоре", - подытожил он.





Автор: Оксана Скибан