В РК утвердили правила личного приема должностными лицами органов прокуратуры
10 октября 2017, 16:09
Прием осуществляется по предварительной записи.
Генеральный прокурор РК своим приказом от 24 августа 2017 года утвердил Правила личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
Так, личный прием граждан осуществляют: генеральный прокурор РК, его заместители, руководители структурных подразделений Генпрокуратуры, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры, их заместители, руководители структурных подразделений прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур, руководители ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, их заместители, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры, их заместители, а также сотрудники органов прокуратуры, уполномоченные на осуществление приема.
Прием к вышеуказанным должностным лицам осуществляется по предварительной записи.
Запись ведут сотрудники, ответственные за организацию личного приема, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.30 часов на основании звонков, поступивших в Call-центр Генеральной прокуратуры, электронных заявлений с порталов «115.kz» и «egov.kz» и обращений в бумажном формате.
Сотрудники прокуратуры, уполномоченные на осуществление приема, ведут прием ежедневно в рабочее время с 9.00 до 18.30 часов согласно графикам, утвержденным руководителями органов прокуратуры.
Графики приема с указанием фамилии, имени и отчества должностного лица, дней приема вывешиваются в помещениях органов прокуратуры на государственном и русском языках в доступных для общего обозрения местах, а также на их официальных сайтах.
В зданиях органов внутренних дел, пенитенциарных и специальных учреждений (следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники, приемники-распределители, гауптвахты) прием граждан проводится дежурными прокурорами по утвержденному графику, который вывешивается в зданиях учреждений.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Фото: caravan.kz
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