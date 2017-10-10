Опубликована обновленная версия CryptoSocket
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК доводит до Вашего сведения, что на странице http://kgd.gov.kz/ru/content/programmnoe-obespechenie-1-0 опубликована обновленная версия CryptoSocket (скачать), которая содержит механизм для обеспечения совместимости с криптопровайдером удостоверяющего центра Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов.
Напоминаем, что с 1 октября 2017 года для работы в Web-приложении ИС ЭСФ необходимо установить утилиту Crypto Socket согласно инструкции.
10 октября 2017, 16:05
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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