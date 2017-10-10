У вас товар, у нас купец: в Жезказгане жених украл невесту через балкон

В Жезказгане жених выкрал невесту через балкон. По всей видимости, мужчина не захотел принимать участие в выкупе любимой. Видео забавного случая появилось в сообществе @etozhez в Instagram , передает Zakon.kz





Находчивый мужчина, чтобы обойти подружек невесты и не выполнять множества глупых заданий, нанял автокран и попросту выкрал свою возлюбленную через балкон.





Один из комментаторов, по всей видимости свидетель произошедшего отметил, что невеста оказалась отважной девушкой. Она без страха перелезла через перила балкона и запрыгнула в люльку.





«После этого побега, невеста вернулась домой, но уже через подъезд и выкуп прошел как положено! Для всех это был сюрприз, жених молодец!» - пишет пользователь под ником vladavm.





Публикация от ЖЕЗКАЗГАН (@etozhez) Окт 8 2017 в 2:34 PDT



