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У вас товар, у нас купец: в Жезказгане жених украл невесту через балкон

10 октября 2017, 16:24

Невеста оказалась отважной девушкой.

В Жезказгане жених выкрал невесту через балкон. По всей видимости, мужчина не захотел принимать участие в выкупе любимой. Видео забавного случая появилось в сообществе @etozhez в Instagram, передает Zakon.kz.

Находчивый мужчина, чтобы обойти подружек невесты и не выполнять множества глупых заданий, нанял автокран и попросту выкрал свою возлюбленную через балкон.

Один из комментаторов, по всей видимости свидетель произошедшего отметил, что невеста оказалась отважной девушкой. Она без страха перелезла через перила балкона и запрыгнула в люльку.

«После этого побега, невеста вернулась домой, но уже через подъезд и выкуп прошел как положено! Для всех это был сюрприз, жених молодец!» - пишет пользователь под ником vladavm.


Видео: instagram.com/etozhez

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