В США арестована известная актриса, толкнувшая старушку под поезд в метро
10 октября 2017, 16:43
По словам пострадавшей, как только поезд начал приближаться, она почувствовала сильный толчок в спину.
35-летняя актриса, которая снималась в Off-Broadway show и в некоторых телевизионных передачах, пыталась сбросить мимо проходившего человека с железнодорожной платформы в Нью-Йорке. Случайной целью Кейры Кили стала 57-летняя Леонор Гонсалес из Бронкса, которая ждала своего поезда в метро, сообщает New York Post, передает Life.ru.
К счастью, пожилая женщина успела схватиться за ближайший столб, благодаря чему не упала на рельсы. По её словам, девушка намеренно толкнула её на рельсы, когда поезд начал приближаться. Старушка не видела, как Кейра подошла к ней, но почувствовала сильный толчок. В доказательство пострадавшая продемонстрировала синяки на правой руке, а именно на локте и запястье.
Актриса была арестована на станции. Девушка сначала утверждала, что случайно толкнула Леонор, с которой она не была раньше знакома, и даже пыталась её схватить, чтобы старушка не упала. Позже Кейра уточнила, что в тот день возвращалась после встречи с бойфрендом, где она выпила четыре бокала вина, прежде чем отправиться домой, в Бронкс.
Кейру обвинили в попытке нападения с намерением ранить пострадавшую. Так как камер видеонаблюдения на станции не было, то полицейские опросят машиниста поезда.
Мария Паламарчук
Фото с сайта mignews.com
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