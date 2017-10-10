В КМГ рассказали, по каким причинам в Казахстане возник дефицит бензина

Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев рассказал по каким причинам в Казахстане возник дефицит бензина на АЗС, передает Zakon.kz.

«Касательно КМГ, как мы можем влиять на внутренний рынок. Это стабильная работа трех НПЗ. Все три завода работали на полную мощность. Переносился срок планового ремонта только по Павлодару с весны на осень, чтобы не останавливать завод два раза - один раз на плановый ремонт, второй раз на завершение модернизации. Мы весной посчитали, что до осени завод выдержит. Срок ремонта не продлевался ни на один день. По Атыраускому заводу - завершен плановый ремонт на пять дней раньше. К слову, в ноябре завершается модернизация двух заводов - ПНХЗ и АНПЗ. Это означает, что с 1 января 2018 года Казахстан будет обеспечен на 100% светлыми нефтепродуктами», - сказал он.

Также Мынбаев остановился на вопросе импорта топлива.

«Внутренний рынок на 30% зависит от импорта светлых нефтепродуктов. У нас были вполне согласованные планы импорта в сентябре, но нас Комитет по регулированию естественных монополий оштрафовал на 500 миллионов тенге. Мы занимаем всего 15% рынка. Нас обвинили, что мы находимся в сговоре с крупными участниками. Надо принимать во внимание не только себестоимость на заводах, но и по какой цене импортируется бензин из России. К слову, в России бензин стоит 37 рублей - 220 тенге. У нас - 150 тенге. Будет кто-то завозить этот бензин? Мы остановились, и не только мы, все крупные сети остановились. Вот и дефицит», - отметил он.

По его словам, в начале октября МЭ РК и Комитет по регулированию естественных монополий подписали договор, учитывающий стоимость российского топлива.

«С этого момента импорт пошел. 15 октября на своих заправках в Астане мы ограничение снимем. По какой цене мы импортируем сейчас, чтобы не наносить себе убытки - это 155 тенге. Можем продавать меньше, будем в убытках».

Еще один аспект - это вопрос цены.

«Мы имеем открытые границы. С профицитом светлых нефтепродуктов со следующего года откроются экспортные рынки. Это означает возможный экспорт в Узбекистан, Кыргызстан. Если мы хотим иметь адекватную политику по цене, то она не может радикально отличаться от цен в соседних государствах. Цены должны находиться с соседними государствами примерно в одном коридоре», - подытожил он.

Оксана Скибан