В ВКО назначен новый руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства

Фархат Шорабай родился 26 мая 1974 года в селе Мерке, Меркинского района, Жамбылской области.

По поручению акима ВКО Даниала Ахметова на должность назначен Фархат Шорабай, ранее работавший руководителем управления капитального строительства департамента материально-технического обеспечения Министерство иностранных дел Республики Казахстан, передает пресс-служба акима ВКО.





Фархат Шорабай родился 26 мая 1974 года в селе Мерке, Меркинского района, Жамбылской области. В 1996 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель», а также Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова по специальности «финансы и кредит».





Трудовую деятельность начал в 2008 году ведущим специалистом отдела эксплуатации зданий административной дирекции Финансово-административной дирекции ТОО «Кар-тел» в г.Алматы.





В этом же году был начальником отдела недвижимости и эксплуатации зданий административной дирекции Финансово-Административной дирекции «Кар-тел».





В 2010 году назначен генеральным директором ТОО «Rent Investment Group».





С марта 2012 года был заместителем директора и директором по строительству ТОО «Management Service Brokerage».





С июня 2013 года специалист по строительству АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана».





В 2014 году исполняющий обязанности главного эксперта Департамента материально-технического обеспечения Министерство иностранных дел Республики Казахстан.





В этом же году был главным экспертом управления капитального строительства Департамента материально-технического обеспечения Министерство иностранных дел Республики Казахстан.





В октябре 2014 года назначен исполняющим обязанности руководителя управления капитального строительства Департамента материально-технического обеспечения Министерство иностранных дел Республики Казахстан.





В феврале 2015 года руководил управлением капитального строительства департамента материально-технического обеспечения Министерство иностранных дел Республики Казахстан.





С сентября 2017 года был исполняющим обязанности руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области.





Фото: Пресс-служба акима ВКО



