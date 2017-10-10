Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы наказан водитель внедорожника, не пропустивший скорую помощь

10 октября 2017, 16:57

Мужчина оштрафован на 10 МРП.

Местная полицейская служба отреагировала на видео в социальной сети, на котором запечатлен факт игнорирования ПДД и элементарных моральных норм, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Исходя из видеозаписи, 29-летний житель Алматинской области водитель внедорожника не дает преимущество в движении машине скорой помощи, которая следовала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В действиях водителя усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 598 ч.2 КоАП РК. Штраф по данной норме составляет 10 МРП (22 690 тенге). Именно по этому составу мужчина был привлечен к административной ответственности», - сообщил начальник отдела розыска МПС ДВД города Алматы, подполковник полиции Ерик Насырбеков.

В своей объяснительной записке мужчина указал, что якобы не заметил ехавший следом реанимобиль.

Видео: instagram.com/kris_p_rezerv
Фото: autoassa.ru

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...