В Алматы наказан водитель внедорожника, не пропустивший скорую помощь
10 октября 2017, 16:57
Мужчина оштрафован на 10 МРП.
Местная полицейская служба отреагировала на видео в социальной сети, на котором запечатлен факт игнорирования ПДД и элементарных моральных норм, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Исходя из видеозаписи, 29-летний житель Алматинской области водитель внедорожника не дает преимущество в движении машине скорой помощи, которая следовала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В действиях водителя усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 598 ч.2 КоАП РК. Штраф по данной норме составляет 10 МРП (22 690 тенге). Именно по этому составу мужчина был привлечен к административной ответственности», - сообщил начальник отдела розыска МПС ДВД города Алматы, подполковник полиции Ерик Насырбеков.
В своей объяснительной записке мужчина указал, что якобы не заметил ехавший следом реанимобиль.
Видео: instagram.com/kris_p_rezerv
Фото: autoassa.ru
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