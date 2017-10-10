Названа причина смога в Астане

Туман в Астане образовался в результате слабого обмена воздушных масс при безветренной погоде, как у земной поверхности, так и в верхних слоях атмосферы.

Руководитель Департамента экологии по г.Астана Комитета экологического регулирования и контроля Мансур Ошурбаев рассказал почему возник смог в Астане , передает , передает Elorda.info





«Наблюдавшаяся в городе воздушная дымка, прежде всего, носит природный характер. Туман в Астане образовался в результате слабого обмена воздушных масс при безветренной погоде, как у земной поверхности, так и в верхних слоях атмосферы. В городе скорость ветра была на низком уровне 0-0,9 м/с, а влажность воздуха составляла 79%, что напрямую влияет на возникновение тумана», — сообщил Мансур Ошурбаев.





Согласно данным РГП «Казгидромет» ПДК по пыли стояла безветренная погода (штиль-0-0,9 м/с), в связи с этим, выбросы от дымовых труб частного сектора образовывали смог, при этом не происходил унос и разбавление дымовых газов в атмосфере.





«В городском воздухе ощущается концентрация жженого топлива, так называемый запах гари. Это связано с тем, что одним из элементов распада сжигаемого угля является зольная пыль, которая более осязаемы, чем газообразные загрязняющие вещества исходящих от автотранспорта. Частный сектор отапливает свои дома в основном углем, а учитывая, что частные сектора расположены по всему периметру столицы, фоновое рассеивание запаха гари распределяется на большую часть Астаны», — уточнил он.





Мансур Ошурбаев также отметил, что в период образования тумана, постами наблюдения за состоянием атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» случаев высокого и экстремального загрязнения в городе Астана не зафиксировано. Атмосферный воздух в минувшие дни опасности для здоровья населения не представлял.





Для улучшения качества атмосферного воздуха Астаны необходимо газификация частного сектора, развитие общественного транспорта, по популяризации перевода автомобилей на газ, озеленение.



