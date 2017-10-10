Названа причина смога в Астане
10 октября 2017, 17:01
Туман в Астане образовался в результате слабого обмена воздушных масс при безветренной погоде, как у земной поверхности, так и в верхних слоях атмосферы.
Руководитель Департамента экологии по г.Астана Комитета экологического регулирования и контроля Мансур Ошурбаев рассказал почему возник смог в Астане, передает Elorda.info.
«Наблюдавшаяся в городе воздушная дымка, прежде всего, носит природный характер. Туман в Астане образовался в результате слабого обмена воздушных масс при безветренной погоде, как у земной поверхности, так и в верхних слоях атмосферы. В городе скорость ветра была на низком уровне 0-0,9 м/с, а влажность воздуха составляла 79%, что напрямую влияет на возникновение тумана», — сообщил Мансур Ошурбаев.
Согласно данным РГП «Казгидромет» ПДК по пыли стояла безветренная погода (штиль-0-0,9 м/с), в связи с этим, выбросы от дымовых труб частного сектора образовывали смог, при этом не происходил унос и разбавление дымовых газов в атмосфере.
«В городском воздухе ощущается концентрация жженого топлива, так называемый запах гари. Это связано с тем, что одним из элементов распада сжигаемого угля является зольная пыль, которая более осязаемы, чем газообразные загрязняющие вещества исходящих от автотранспорта. Частный сектор отапливает свои дома в основном углем, а учитывая, что частные сектора расположены по всему периметру столицы, фоновое рассеивание запаха гари распределяется на большую часть Астаны», — уточнил он.
Мансур Ошурбаев также отметил, что в период образования тумана, постами наблюдения за состоянием атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» случаев высокого и экстремального загрязнения в городе Астана не зафиксировано. Атмосферный воздух в минувшие дни опасности для здоровья населения не представлял.
Для улучшения качества атмосферного воздуха Астаны необходимо газификация частного сектора, развитие общественного транспорта, по популяризации перевода автомобилей на газ, озеленение.
Напомним, сегодня жители Астаны делились в сети фотографиями задымленного города.
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