Меланья и Ивана Трамп поспорили из-за титула первой леди США
10 октября 2017, 17:03
Представитель супруги американского лидера заявила, что Меланья "намерена использовать это звание для того, чтобы помогать детям, а не продавать книги".
Первая супруга президента США Ивана Трамп и его нынешняя жена Меланья Трамп поспорили из-за звания первой леди страны. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Life.ru.
Конфликт разгорелся после интервью Иваны телеканалу ABC, в котором та в шутку назвала себя первой леди.
— У меня есть номер Белого дома, но я не хочу туда звонить, потому что там Меланья. Не хочу быть причиной какой-то ревности, ведь я же всё-таки первая жена Трампа, первая леди, — сказала Ивана.
В ответ на это представитель Меланьи заявила, что слова бывшей жены президента — это "попытка привлечь к себе внимание".
Фото: © REUTERS/Carlos Barria
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