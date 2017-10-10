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Меланья и Ивана Трамп поспорили из-за титула первой леди США

10 октября 2017, 17:03

Представитель супруги американского лидера заявила, что Меланья "намерена использовать это звание для того, чтобы помогать детям, а не продавать книги".

Первая супруга президента США Ивана Трамп и его нынешняя жена Меланья Трамп поспорили из-за звания первой леди страны. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Life.ru.

Конфликт разгорелся после интервью Иваны телеканалу ABC, в котором та в шутку назвала себя первой леди.

— У меня есть номер Белого дома, но я не хочу туда звонить, потому что там Меланья. Не хочу быть причиной какой-то ревности, ведь я же всё-таки первая жена Трампа, первая леди, — сказала Ивана.

В ответ на это представитель Меланьи заявила, что слова бывшей жены президента — это "попытка привлечь к себе внимание".

Фото: © REUTERS/Carlos Barria

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