Меланья и Ивана Трамп поспорили из-за титула первой леди США

Представитель супруги американского лидера заявила, что Меланья "намерена использовать это звание для того, чтобы помогать детям, а не продавать книги".

Первая супруга президента США Ивана Трамп и его нынешняя жена Меланья Трамп поспорили из-за звания первой леди страны. Об этом сообщает агентство Reuters, передает передает Life.ru





Конфликт разгорелся после интервью Иваны телеканалу ABC, в котором та в шутку назвала себя первой леди.





— У меня есть номер Белого дома, но я не хочу туда звонить, потому что там Меланья. Не хочу быть причиной какой-то ревности, ведь я же всё-таки первая жена Трампа, первая леди, — сказала Ивана.





В ответ на это представитель Меланьи заявила, что слова бывшей жены президента — это "попытка привлечь к себе внимание".



