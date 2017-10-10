В Алматы осудили двух сотрудников департамента госдоходов

Из материалов дела следует, что в сентябре 2016 года в департамент госдоходов Алматы поступило поручение о проведении таможенной проверки в отношении предпринимателей и в отношении рисковых деклараций на товары для проведения камеральной таможенной проверки, среди которых числились декларации на товар ИП "Ахметов".

В октябре 2016 года руководитель отдела пост-таможенного контроля ДГД Алматы Ш. вступил в сговор с главным специалистом своего же отдела Е. Он, зная, что предпринимателем Ахметовым нарушений таможенного законодательства не допущено, сообщил владельцу ИП об якобы имеющихся нарушениях.





После Е. пообещал освободить предпринимателя от не грозящего ему штрафа в размере 5,5 миллиона тенге, за что попросил три тысячи долларов. Ахметов согласился и передал Ш. и Е. требуемую сумму.

В суде руководитель отдела Ш. вину отрицал, а Е., напротив, полностью сознался.





Таким образом, судом первой инстанции Ш. признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Е. также признан виновным по аналогичной статье, к нему суд отнесся снисходительнее и приговорил к 1,5 годам заключения с конфискацией имущества.



