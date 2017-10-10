Первым делом — самолёты: Том Лёффлер расставил приоритеты Геннадия Головкина

Том Лёффлер (K2 Promotions), ведающий делами казахстанского чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина, озвучил список вероятных соперников подопечного и признал, что в приоритете — реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.





«Несомненно, приоритет — второй бой против Альвареса, — цитирует промоутера BoxingScene. — Golden Boy Promotions хотят реванша, НВО хотят реванша, все хотят реванша. Успех первого поединка говорит сам за себя. Болельщики заинтересованы в продолжении банкета. Парни здорово проявили себя в первом поединке и с нетерпением ждут второго боя».





Согласно слов Лёффлера, другими вариантами Головкина являются: поединок с обязательным претендентом по линии WBC Жермаллом Чарло, поединок с обязательным претендентом по линии IBF Сергеем Деревянченко, объединительный бой с чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом, реванш против экс-чемпиона мира Давида Лемьё и даже поединок в лимите второго среднего веса (до 76,2 кг) с чемпионом по версии WBO Хильберто Рамиресом.





Вторит промоутеру и президент WBC Маурисио Сулейман. Как мы сообщали ранее, Всемирный боксёрский совет санкционировал реванш между Головкиным и Альваресом.





«Реванш должен состоятся по множеству причин. Прежде всего, весь мир требует реванша. Во-вторых, второго поединка жаждут сами бойцы, о чём они публично сообщили после первого боя. Именно поэтому мы приняли решение назначить незамедлительный реванш», — сообщил Сулейман.





Напомним, первый поединок состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США) и завершился ничьей. Повторный поединок, вероятнее всего, состоится 5 мая — в день Синко де Майо, национального праздника в Мексике.