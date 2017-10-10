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Назарбаев внес в Мажилис поправки по вопросам модернизации правоохранительной деятельности

10 октября 2017, 17:21

Проект закона предусматривает поправки в УПК, законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре».

Глава государства Нурсултан Назарбаев внес в Мажилис Парламента проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как поясняется, проект закона предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре», направленные на:

- повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности;
- повышение состязательности уголовного процесса, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов;
- упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса;
- дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии;
- исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом.


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