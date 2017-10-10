Поножовщина в Аксае: Участники драки оказались друзьями

В МПС ДВД ЗКО прокомментировали появившееся в социальных сетях видео драки на дороге в Аксае , передает Zakon.kz





По данным полиции, инцидент произошел 8 октября примерно в 19.00 часов по улице Железнодорожная возле кафе «Прага» в 4 микрорайоне города.





«Был задержан гражданин А. Кажимов 1989 года рождения, который нанес осколком стекла телесные повреждения Кайсару Айжумашеву 1987 года рождения», - отметили в областном ДВД.





Потерпевшего доставил в больницу сам Кажимов и его друзья.





«Айжумашев поступил с множественными колото-резанными ранами обеих ягодиц и голени слева. На данный момент потерпевший находится на лечении в больнице , состояние его здоровья стабильное, назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в полиции.





В ведомстве также сообщили, что драка произошла из-за словесного конфликта.





«По установленным предварительным данным задержанный Кажимов и разнимающие лица являются друзьями потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"), ОВД Бурлинского района ДВД ЗКО проводится расследование», - подытожили в ДВД.





Фото: соцсети