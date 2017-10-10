Поножовщина в Аксае: Участники драки оказались друзьями
10 октября 2017, 17:22
Драка произошла из-за словесного конфликта.
В МПС ДВД ЗКО прокомментировали появившееся в социальных сетях видео драки на дороге в Аксае, передает Zakon.kz.
По данным полиции, инцидент произошел 8 октября примерно в 19.00 часов по улице Железнодорожная возле кафе «Прага» в 4 микрорайоне города.
«Был задержан гражданин А. Кажимов 1989 года рождения, который нанес осколком стекла телесные повреждения Кайсару Айжумашеву 1987 года рождения», - отметили в областном ДВД.
Потерпевшего доставил в больницу сам Кажимов и его друзья.
«Айжумашев поступил с множественными колото-резанными ранами обеих ягодиц и голени слева. На данный момент потерпевший находится на лечении в больнице, состояние его здоровья стабильное, назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в полиции.
В ведомстве также сообщили, что драка произошла из-за словесного конфликта.
«По установленным предварительным данным задержанный Кажимов и разнимающие лица являются друзьями потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"), ОВД Бурлинского района ДВД ЗКО проводится расследование», - подытожили в ДВД.
Фото: соцсети
Автор: Екатерина Ионова
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882548-89a1b68e93a05c2b0e564acbf1109d8c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...