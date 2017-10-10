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Поножовщина в Аксае: Участники драки оказались друзьями

10 октября 2017, 17:22

Драка произошла из-за словесного конфликта.

В МПС ДВД ЗКО прокомментировали появившееся в социальных сетях видео драки на дороге в Аксае, передает Zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел 8 октября примерно в 19.00 часов по улице Железнодорожная возле кафе «Прага» в 4 микрорайоне города.

«Был задержан гражданин А. Кажимов 1989 года рождения, который нанес осколком стекла телесные повреждения Кайсару Айжумашеву 1987 года рождения», - отметили в областном ДВД.

Потерпевшего доставил в больницу сам Кажимов и его друзья.

«Айжумашев поступил с множественными колото-резанными ранами обеих ягодиц и голени слева. На данный момент потерпевший находится на лечении в больнице, состояние его здоровья стабильное, назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в полиции.

В ведомстве также сообщили, что драка произошла из-за словесного конфликта.

«По установленным предварительным данным задержанный Кажимов и разнимающие лица являются друзьями потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"), ОВД Бурлинского района ДВД ЗКО проводится расследование», - подытожили в ДВД.

Фото: соцсети
Автор: Екатерина Ионова

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