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Норвежские экологи хотят озеленить Сахару с помощью морской воды и солнца

10 октября 2017, 17:24

Как объяснил эколог, для этого проекта построена теплица, в которую по трубам самотёком попадает морская вода.

Технология выращивания лесов при помощи энергии солнца и морской воды позволит озеленить Сахару, заявил РИА Новости генеральный менеджер норвежского экологического объединения Bellona Нильс Бёмер (Nils Bøhmer).

"Мы создали компанию "Лесной проект Сахары" с целью сделать пустыню зеленее с помощью технологий возобновляемой энергии и морской воды. Мы только что открыли первую показательную теплицу в Иордании, и дальше мы надеемся продавать технологию создания леса в страны Африки и Ближнего Востока", — сказал Бёмер.

Как объяснил эколог, для этого проекта построена теплица, в которую по трубам самотёком попадает морская вода. Благодаря энергии солнца она перерабатывается в пресную и в теплицах можно выращивать растения, овощи. При этом почва рядом с теплицей становится влажной, поэтому там начинают расти саженцы деревьев.

"Мы сегодня работаем со странами северной Африки. Возможно, что в следующем году мы найдём инвестора для строительства. Важно ещё найти район в пустыне, который находится ниже уровня моря, чтобы не использовать насосы для доставки морской воды. Сегодня мы изучаем места в Марокко и Алжире", — сказал Бёмер.

Фото © Fotolia / gioppi

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