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В Алматы перекроют участок Кульджинского тракта

10 октября 2017, 17:27

Ограничения связаны с монтажом надземного пешеходного перехода.

В Алматы участок Кульджинского тракта будет перекрыт ночью с 10 по 12 октября, сообщает Zakon.kz.

"В связи с производством работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода по Кульджинскому тракту севернее ВОАД с 22.00 ч. 10.10.2017г. до 06.00 ч. 11.10.2017г., а также с 22.00 ч. 11.10.2017г. до 06.00 ч. 12.10.2017г. движение автотранспорта по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Халиуллина в северном и южном направлениях будет временно перекрыто", - говорится в сообщении акимата.

Объезд будет осуществляться согласно приложенной схеме.



Фото: kolesa.kz

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