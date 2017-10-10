Вячеслав Локшин: Инвестировать в здравоохранение – это единственный путь к выживанию

Непрозрачность системы здравоохранения, отсутствие реальной конкуренции, низкая зарплата врачей сдерживает улучшение качества медицинских услуг, считает профессор – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.





Он рассказал порталу Zakon.kz о том, почему частник в медицине – лучший хозяин, кто должен заниматься самозанятыми и почему один фонд лучше множества страховых компаний.





- Правильно ли отложить ОСМС, если да, то насколько, или нужно все же внедрять? Что общество приобретет или потеряет?





- С моей точки зрения – это на сегодня единственная возможность дать, как говорится, глоток воды здравоохранению, которое действительно сейчас находится в сложном положении. Вот в последнее время мы слышим о коррупционных скандалах, мы видим проблемы, когда неправильно планируются в здравоохранении многие вещи, причина одна - действительно не хватает денег, очень низкие зарплаты у врачей. Мы очень хорошо подняли высокоспециализированную помощь, пересадки сердца делаем, оказываем высокотехнологичную помощь, мы делаем сложные операции, ЭКО, но у нас очень сильно страдает первичная медико-санитарная помощь. И потом, разве может сегодня врач прожить на зарплату, которая эквивалентна 300 долларов, пусть даже 400? Мы говорим, что он должен обучаться, но, например, посмотреть на стоимость обучения в зарубежной клинике - это 400-500 долларов за 1 день обучения.





Непрозрачность системы, отсутствие реальной конкуренции внутри системы – конечно, это факторы, которые сдерживают развитие здравоохранения. Весь мир живет по определенным нормам – либо это бюджетная модель здравоохранения, тогда 1,9% процента от ВВП на здравоохранение – это крайне недостаточно. Либо это действительно страховая медицина, когда мы все платим. И нормально, что это один фонд, потому что тогда мы какой-то средний стандартный уровень медпомощи все получим. Если сейчас разделим наше общество в зависимости от доходов, то у нас богатые и бедные очень сильно будут отличаться друг от друга, и мы нарушим один из принципов конституции – право человека на медицинскую помощь. Наша система, которую предложило министерство здравоохранения, и которая была утверждена указом президента, все-таки она оставляла большой объем гарантированной бесплатной медпомощи. То есть мы никого не бросали на улице с серьезными заболеваниями, как это скажем было в Штатах, пока не ввели Obama Care, до этого там большая часть населения была вообще отрезана от медпомощи.





Мы оставляли так называемый гарантированный объем. Поэтому с моей точки зрения, учитывая, что в фонд уже начали платить, промедление имеет, в том числе моральное значение, и для работников системы здравоохранения, и для общества. Да, у нас есть проблема, у нас большая часть населения – так называемые самозанятые, то есть они сами себе зарабатывают деньги, но речь же не идет о каких-то огромных деньгах, речь идет об около 1,5 тыс. тенге в месяц – примерный взнос, это очень реальная сумма. Самозанятые – это например таксисты, няни и т.д., то есть те, кто не зарегистрирован на бирже труда как безработный, сумма для них, на мой взгляд, слишком уж даже символическая. А параллельно, конечно, Минтруда и другим компетентным органам нужно заниматься людьми, которые не платят налоги, смотреть, каковы их доходы – это задача не Минздрава.





А если человек захочет сделать плановую операцию, но он не застрахован, конечно, он должен оплатить страховку либо оперироваться платно. Оплатить взнос за 12 месяцев - это 15-16 тыс. тенге, а получить операцию, которая стоит миллион. Зато общество благодаря этому начнет понимать, что наше здоровье требует контроля, нужна профилактика. Поэтому, с моей точки зрения, медлить нельзя. Другое дело, что параллельно нужно провести работу с самозанятыми. И совершенно правильно сказал министр здравоохранения, что нужно смотреть на тарифы, они сегодня не привлекательны. Я поинтересовался, оказывается, ни один частный роддом не хочет участвовать в госзаказе, потому что 127 тыс. тенге – это сумма, которая не позволяет оплатить роды, работу врачей, а ведь могут быть и осложнения, и тогда эти роды стоят и миллион, и два, и пять.





И поэтому должна быть такая цена, которая привлекла бы и частную клинику, и государственную. И государство может выиграть: не нужно строить новые больницы, потому что можно полагаться в Алматы, Астане и других городах на большой частный сектор, который сегодня построен, и было бы правильно его поддержать. Ведь это практически миллиарды тенге уже сложены в систему здравоохранения без участия государства. И благодаря вот этому возможному уменьшению капитальных расходов на строительство, на зарплаты врачам госучреждений, параллельно - процессу приватизации, потому что жизнь показывает, что все-таки частник - лучший хозяин, он гораздо лучше хозяйствует, чем государство, и об этом свидетельствует опыт многих стран. Даже, например, клиники ЭКО, государственные и частные – уровень развития абсолютно разный.





Одни находятся на уровне 90-х годов, другие далеко ушли вперед. Поэтому с моей точки зрения не надо останавливаться, это негативно повлияет в целом и на отрасль, и на общество – что любой указ может быть возвращен. Это не совсем хорошо. Деньги собраны и продолжают поступать, параллельно нужно заниматься, ведь сегодня не так сложно отследить каждого гражданина страны, тем более у нас ИИН есть – посмотреть, чем занимается, какие примерно доходы, и каждый человек поймет, что нужно заплатить.





- Сейчас некоторыми организациями предлагается ввести в Казахстане совершенно другую модель страхования на основе множества частных страховых компаний. Ваше мнение по этому поводу?





- Сначала я сам был за конкурентную модель, но все-таки размышления по этому вопросу показывают, что сегодня общество разнородно. Единый фонд под контролем Нацбанка, Минздрава, Минфина позволит предоставить какую-то среднюю помощь каждому гражданину страны. Никто же не собирается закрывать страховые компании, которые могут оказывать дополнительные страховые услуги. То есть улучшение палаты, услуги стоматологии, косметологии и т.д. Но, конечно, я думаю, что государство в данной ситуации под общественным контролем более разумно распорядится. Потом, ломать – не строить. Систему мы построили, она сегодня почти готова к работе, собрали опытных специалистов, которые знают экспертизу, что немаловажно, потому что без экспертизы страхование невозможно. Сегодня, напротив, надо подумать о страховании рисков врачей, о страховании каких-то осложнений пациента, в общем, много есть вещей, которые можно страховать, но я бы это сделал на следующих этапах.





Надо через 4-5 лет посмотреть, если система будет почему-то буксовать, и появится необходимость привлечения на рынок новых игроков, тогда можно будет и страховые компании привлечь. Но разбросать сегодня государственные народные деньги между неограниченным числом компаний – не лучший вариант. Даже если посмотреть мировую статистику, Израиль – там 3 большие больничные кассы исторически сложилось, не так много страховых компаний, потому что можно потеряться в этом поле, потом денег точно будет не хватать. А пока деньги сконцентрированы, ими можно пользоваться. Скажем, платит 18 млн населения, а реально лечится 1 млн, получая стационарную помощь, и мы тогда действительно можем развивать и стационарную помощь, и амбулаторную.





В России много страховых компаний работает, порядка 70 насколько я помню, но граждане страны недовольны медпомощью. Есть разный опыт стран, мы выбрали свою модель. Просто любые шараханья – это потеря времени и потеря денег. В данной ситуации общество и так расслоено, и если каждый человек будет платить в зависимости от своего дохода, мы вынуждены будем иметь больницы для бедных, больницы для богатых. Опыт таких стран, как Индия, показывает, что это не есть хорошо. Все-таки нужно сохранить социальную стабильность, элемент социального равенства. Понятно, что богатые могут за границу уехать, выбрать другие клиники, но это их право, он сами оплачивают. А страховой фонд должен обеспечить средний стандартный уровень медпомощи, и даже не столько условия, сколько качество медпомощи.





- Россия вводит сейчас ОМС+. Основной слой населения остается без медпомощи - люди с хроническими заболеваниям, дети, старики, страховые компании, оказывается, их не берут, берут молодых.





- Естественно, страховым компаниям выгодно страховать молодых здоровых людей, а люди с хроническими заболеваниями – это, как правило, ноша государства, они остаются за бортом. А то, что мы сконцентрируем сейчас деньги, позволит нам сделать больше, деньги будут работать на здравоохранение. А деньги страховой компании будут работать на их владельца, это однозначно. Вопрос непростой, я считаю, что нужно наоборот сконцентрироваться, система должна работать, но те замечания, которые Глава государства озвучил, которые увидели коллеги из НПП, их надо устранять – у нас есть на это некоторое время, и даже в процессе реализации программы можно решать вопросы и с временно неработающими, и с самозанятыми. Это на самом деле не очень сложная задача. Когда выборы проводят – все население охватывают. Так и здесь – а кто эти самозанятые? Они, конечно, должны платить. Либо они должны зарегистрироваться как безработные, и им помогут найти работу. Мы же не можем найти санитарок, нужно количество медицинских сестер – возможности и места есть, желающий работать не должен быть паразитом. Либо он бизнесмен, который зарабатывает, и, конечно, тоже платит, либо он работает и что-то отдает обществу.





- Сейчас в обществе в целом сложилось негативное отношение к ОСМС, оправдано ли это, стоит ли людям вообще опасаться?





- Я вижу по социальным сетям, что многие считают, что это профанация, приводят в пример первый негативный опыт в 90-е годы. Но давайте посмотрим: все платят небольшую сумму от зарплаты, причем сначала работодатели, эти деньги собираются на едином счету, и завтра фонд гарантирует нам получение квалифицированной медпомощи. Ну что здесь страшного? Если я плачу, например, 5 тыс. тенге в месяц, в год – 60 тыс. тенге, а если возникнет необходимость проведения какого-то серьезного хирургического вмешательства, обследования, помощь специалиста, то расходы на пациента явно превысят сотни тысяч тенге, только одни анализы сегодня могут стоить 50-60 тыс. тенге. Бояться нечего, система и фонд в государственных руках, и большинство больниц тоже. Более того, мы видим реакцию частных клиник, все хотят участвовать, если тарифы будут адекватными, больницы наши смогут выстоять. Рисков тут я не вижу. Контроль Нацбанка, уроки извлечены из опыта 90-х годов. Мир живет сейчас в этих условиях, и мы давно говорили, что единственный пусть для развития нашего здравоохранения – это дополнительное инвестирование, либо со стороны государства, а если это невозможно, то тогда со стороны граждан в виде фонда социального медицинского страхования.