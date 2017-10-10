В Сыктывкаре цирковой медведь набросился на дрессировщика на глазах у детей
10 октября 2017, 17:37
Дрессировщик в результате ЧП не пострадал.
Косолапый повалил мужчину на пол и уже приготовился атаковать, однако помощник циркача ударом палки отпугнул хищника, пишет Life.ru.
Инцидент произошёл в столице Коми на одном из представлений гастрольной труппы "Меланж". В середине выступления цирковой медведь неожиданно вышел из-под контроля дрессировщика и набросился на него. Видеозапись случившегося выложили в Сеть очевидцы.
Косолапый в два прыжка настиг укротителя и повалил его на пол. Но, к счастью, на помощь пришёл помощник циркача. Он выбежал из-за кулис с длинной палкой в руках и пару раз ударил хищника.
Это подействовало на мишку отрезвляюще. Он продолжил выступление и послушно выполнил всю программу.
Дрессировщик в результате ЧП не пострадал.
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