Полицейские задержали сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП водителя

Полиция Алматинской области задержала водителя сбившего 54-летнюю женщину и скрывшегося с места ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





2 октября на одной из улиц Талгара неустановленная автомашина сбила 54-летнюю женщину, которую позднее госпитализировали в больницу с переломом ноги. Водитель авто скрылся с места происшествия.





«Очевидцев дорожной аварии отыскать не удалось, но факт наезда на пешехода оказался зафиксированным уличной видеокамерой, благодаря которой оперативники областного розыскного отдела установили марку и цвет скрывшегося авто, которое оказалась «Лада грант»» - рассказали в полиции.





Сейчас водитель, оказавшийся 44-летним жителем Талгарского района, уже задержан и дает показания.





Полицейские заверили, что в ходе расследования факт того, что водитель скрылся с места происшествия, будет учтен в обязательном порядке.



