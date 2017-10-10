Полицейские задержали сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП водителя
10 октября 2017, 17:45
44-летний житель Талгарского района задержан и дает показания
Полиция Алматинской области задержала водителя сбившего 54-летнюю женщину и скрывшегося с места ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
2 октября на одной из улиц Талгара неустановленная автомашина сбила 54-летнюю женщину, которую позднее госпитализировали в больницу с переломом ноги. Водитель авто скрылся с места происшествия.
«Очевидцев дорожной аварии отыскать не удалось, но факт наезда на пешехода оказался зафиксированным уличной видеокамерой, благодаря которой оперативники областного розыскного отдела установили марку и цвет скрывшегося авто, которое оказалась «Лада грант»» - рассказали в полиции.
Сейчас водитель, оказавшийся 44-летним жителем Талгарского района, уже задержан и дает показания.
Полицейские заверили, что в ходе расследования факт того, что водитель скрылся с места происшествия, будет учтен в обязательном порядке.
Фото lenta.ru
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