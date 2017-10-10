В Шымкенте прошел областной форум трудовых династий

Сегодня в Южно-Казахстанской области прошел региональный форум рабочих и трудовых династий, посвященный Дню труда, передает пресс-служба акима ЮКО.





В мероприятии принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который поздравил всех работников с профессиональным праздником и наградил ветеранов и сотрудников, которые много лет проработали в этой сфере.









«Граждане Южного Казахстана всегда отличались своим трудолюбием и предприимчивостью. И когда мы говорим о Труде, конечно, в первую очередь, заботимся о том, чтобы каждый трудоспособный гражданин имел постоянную работу и содержал свою семью в достатке, в не простых условиях рыночной экономики. В преддверии праздника труда в районах и городах была проведена акция «Еңбек» и организованы ярмарки вакансий «Еңбек-баршаға». Поэтому, один из путей решения безработицы – это создание новых рабочих мест», - сказал глава региона.









В этот день 27 гражданам, которые неустанно трудятся в различных сферах, вручены благодарственные письма и почетные грамоты акима области, а также благодарственные письма областного филиала партии «Нур Отан». Вместе с тем, вручены нагрудные знаки «За особые заслуги перед профсоюзами РК» и «За заслуги в работе профсоюза работников образования и науки РК». Более того, в ходе мероприятия были отмечены и удостоены наградами победители конкурса «Еңбек жолы».









Также, в целях поощрения работодателей к соблюдению требований трудового законодательства в прошлом году сертификаты доверия были вручены 6 предприятиям, а в текущем году 10 предприятиям. Среди них - «Стандарт цемент», «Ордабасы құс», «Завод Триумф ММС».









Отметим, в регионе проживает большое количество трудовых династий, которые вносят большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Например, в городе Арыс проживает династия Жанабаевых, которые из поколения в поколение трудятся в железнодорожной отрасли. Семья, состоит из 17 железнодорожников с общим трудовым стажем 475 лет. Помимо этого, в Ордабасинском районе проживает династия учителей с 600-летним трудовым стажем. 20 членов семьи Искаковых освоили профессию учителя.









Кроме того, в Сарыагашском районе члены семьи Юсуповых выбрали профессию финансиста и вносят значительный вклад в развитие экономики региона. За плечами пяти членов династии финансистов 128 летний опыт работы. Наряду с этим, в Туркестане династия Оразбаховых освоив профессию лесника, вносит вклад в реализацию программы «Жасыл ел». Трудовой стаж семьи в этой сфере насчитывает 46 лет.









Стоит отметить, в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, только с начала года в области трудостроены 29,5 тыс. человек, из них 19,2 тыс. молодежь.





Фото: Самат Мырзалиев



