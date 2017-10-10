Нокаутер из Казахстана, или каким был путь чемпиона мира среди молодежи до профи-ринга

За последние полтора года он выиграл досрочно шесть боев из 16

19-летний чемпион мира по боксу среди молодежи Садриддин Ахмедов, решивший перейти на профессиональный ринг, отметился в любительской карьере несколькими эффектными боями. Подробнее - в материале корреспондента Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.





Заявил о себе средневес Ахмедов в июне 2016 года, когда победил в молодежном первенстве страны. На турнире в Шымкенте Садриддин стартовал с досрочной победы над Шынгысом Кусаином (четвертьфинал). Быстрым для Ахмедова получился и бой за "золото": техническим нокаутом в первом раунде был побежден Нурсултан Бекболат.













Крупный международный успех к восходящей звездочке казахстанского бокса пришел во время молодежного первенства мира, которое прошло в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Из шести проведенных боев два Ахмедов выиграл досрочно.





В 1/16 финала казахстанец техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Саймонаса Баниса из Литвы. В четвертьфинале состязания Ахмедов еще одним техническим нокаутом, но в третьем раунде, победил Айбека Акылбек уулу из Кыргызстана.





"Он в моей команде с прошлого года. Был чемпионом Казахстана, но так как в прошлом году не было чемпионатов Азии или мира, он участвовал в других международных турнирах - в Испании, Германии, Сербии и Турции. Набирался опыта и был на всех сборах. Правда, в этом году перед чемпионатом Азии получил травму, но выиграл турнир на Украине. Кстати, снова победил своего соперника по финалу чемпионата мира. Ахмедов - уже опытный боксер", - прокомментировал выступление подопечного после ЧМ старший тренер молодежной сборной страны Галым Кенжебаев.





Победная серия позволила Ахмедову войти в расширенный список сборной Казахстана - в статусе боксера национальной сборной Садриддин поехал на "Кубок Короля" в Таиланд.





19-летний боксер выиграл этот серьезный турнир. В первом круге казахстанец досрочно выиграл у Сердара Амангельдиева из Туркмении. В четвертьфинале Ахмедов разгромил за один раунд хозяина ринга Апичета Саесита. После победы в полуфинале, в бою за "золото" Садриддина ожидала встреча с вице-чемпионом Олимпиады-2016 Шахрамом Гиясовым из Узбекистана.





Один из сильнейших боксеров весовой категории на ринг против казахстанца не вышел, оставив силы на домашний континентальный турнир (в финале ЧА-2017 Гиясов победил другого казахстанца - Абылайхана Жусупова - прим. автора).





Что касается Ахмедова, то он победил еще в одном состязании - на Кубке Президента в Астане, который прошел в июне текущего года. Все три встречи выиграл по очкам.





Таким образом, за последние полтора года молодой боксер выиграл досрочно шесть боев из 16 и ни в одном не проиграл (мы не берем в зачет небольшие международные турниры - прим. автора). Положительный послужной список и возраст позволяли рассчитывать, что в будущем Ахмедов выйдет на позицию лидера в "казахском" весе.









"Категория до 69 килограммов у нас всегда была сильной. Но в этот раз конкуренция еще сильнее. Я считаю, что человек восемь хороших ребят есть в этом весе. Данияр Елеусинов, Абылайхан Жусупов, Асланбек Шымбергенов, Садриддин Ахмедов... Если всех посчитать, то человек восемь получается, которые реально претендуют на высокие места. "Рубка" будет. Это хорошо для конкуренции", - поделился прогнозом главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов на ЧК-2017 в Шымкенте.





Добавим, ближайшие дни один из самых перспективных молодых боксеров Казахстана подпишет контракт с американскими промоутерами и попробует осуществить свою мечту.





Фото из группы в vk.com/ywch16 (1, 2 и 3).







