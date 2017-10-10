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ДВД Алматы установил виновника смертельного ДТП с грузовиком и автобусом

10 октября 2017, 18:11

В результате столкновения погиб водитель автобуса.

В Департаменте внутренних дел Алматы прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и автобуса, в результате которого скончался водитель общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек рассказала следующее: «Накануне в Турксибском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Погиб водитель автобуса марки Hyundai, который следовал по улице Вокзальная в поселке Первомайка. Предварительно именно он, а именно - нарушение правил дорожного движения, допущенные водителем данного транспортного средства, послужили главным фактором данного дорожно-транспортного происшествия».

По словам Азирбек, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 ч.3. Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие, со смертельным исходом». Будут назначены все необходимые экспертизы.


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