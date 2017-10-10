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Суд отказался смягчить наказание скандально известному бизнесмену Жамалиеву

10 октября 2017, 18:14

Избивший Алиби Жумагулова бизнесмен ходатайствовал о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания.

Суд отказал Кайрату Жамалиеву заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания, передает Today.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

"Решение Капшагайского городского суда об отказе осужденному Жамалиеву в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания Алматинским городским судом оставлено без изменений", - сообщили в пресс-службе.

В суде также пояснили, что Жамалиев обращался в Капшагайский городской суд с соответствующим ходатайством. В суде Капашагая отказали в удовлетворении ходатайства. Постановление Алматинского городского суда оставило это решение без изменений.

Осужденный за избиение в 2015 году Кайрат Жамалиев отбывает свой срок в отряде барачного типа.

Напомним, Кайрат Жамалиев осужден на 13 лет колонии с конфискацией имущества по так называемому делу Алиби Жумагулова. Об избиении сына рассказал отец парня, обвинив в зверствах трех человек: Кайрата Жамалиева, Анатолия Прибыткова и Армана Абильтаева. Кайрату Жамалиеву было предъявлено постановление о квалификации деяния по трем статьям: статья 194 УК РК "Вымогательство", статья 126 УК РК "Незаконное лишение свободы", статья 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Предположительно, причиной конфликта между бизнесменом и парнем явилась женщина по имени Айнур Исина. По этому поводу интервью СМИ дала законная жена Алена Жамалиева. Закрытый судебный процесс в отношении Жамалиева и Прибыткова начался 15 июня 2015 года и завершился 7 августа 2015-го. В суде Кайрат Жамалиев настаивал на своей невиновности. Дело известно небывалым общественным резонансом.

Фото: ©Арман Мухатов


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