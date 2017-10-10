Акимат Алматинской области прокомментировал ситуацию с ГСМ

Спикеры брифинга уверяют, что ситуация под контролем, и обещают, что в ближайшие недели все стабилизируется.

Сегодня на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций первый заместитель акима области Лаззат Турлашов рассказал о стабильной ситуации с топливом в области, передает Zakon.kz

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, акиматом области совместно с министерством энергетики принимаются все усилия.

- В связи с плановым ремонтом Павлодарского нефтеперерабатывающего завода возник дефицит горюче-смазочных материалов, данная ситуация не обошла и нашу область. По области функционируют 335 автозаправочных станций, в том числе 5 крупных сетей «КазМунайГаз», «Sinooil», «Royal Petrol», «Helios», «Газпромнефть», из них 134 АЗС заправляют сжиженным газом. На сегодняшний день оперативный запас ГСМ в вышеперечисленных крупных сетях составляет порядка 22,5 тысяч тонн, что позволяет обеспечить область в течение десяти дней, а на мелких розничных автозаправочных сетях - на пять-шесть дней. Удельный вес области по имеющимся запасам по РК (306 тыс. тонн) составляет 1,3%, находимся на 11 месте,- сказал Лаззат Турлашов.





Помимо этого, первый заместитель акима области рассказал, что такая ситуация никак не повлияет на работу аграриев, они в таком же темпе завершат уборку урожая. Также стало известно, что на днях в Алматинскую область прибудет 36 тысяч тонн бензина.

По области стоимость бензин варьируется. Так, на заправках литр АИ-92 стоит от 147 тенге до 159 тенге, по городу Талдыкорган - от 147 тенге до 156 тенге, АИ-95 - от 160 тенге до 166 тенге, дизельное топливо - от 145 до 154 тенге. Тем самым, самый дорогой бензин - на «Газпромнефти».

Затем руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Тохтасунов Алимжан рассказал, что не на всех заправках имеются ограничения.

- На «Sinоoil» и «Газпром нефть» АИ-92 и АИ-96 в свободной продаже без ограничения. Их суточные продажи практически в два раза увеличились. Конечно, это вызывало очереди на отдельных заправках. Но на данный момент у нас все под контролем. Каждый день мы проверяем заправки и делаем отчет. Для мониторинга у нас организованы специальные штабы. Мы прогнозируем ситуацию достаточно управляемую и стабильную, считаем, что дальнейшая ситуация будет выправляться, - проинформировал Алимжан Тохтасунов

Отметим, что на АЗС «КазМунайГаза» все марки бензина продают только по талонам, «Royal Petrol» в свободной продаже только АИ-98, остальные марки бензина - по талонам. «Helios» бензин продают по талонам и при оплате банковскими картами.

В свою очередь, руководитель Департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Турсынбай Галинов сказал, что уже ведется расследование по повышению цен на бензин. И в скором времени они прокомментируют его результаты.





Отметим, что на этой неделе в Казахстан импортировано 12 тысяч тонн бензина. Основные направления поставок - Карагандинская, Акмолинская, Алматинская области.

Спикеры брифинга уверяют, что ситуация под контролем, и обещают, что в ближайшие недели все стабилизируется.