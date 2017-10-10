Назарбаев примет участие в заседаниях глав СНГ и ЕЭС
10 октября 2017, 18:36
Оба мероприятия будут проходить в Сочи.
В среду, 11 октября, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. Оба мероприятия будут проходить в Сочи, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
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