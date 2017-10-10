За двойное убийство осужден экс-работник Верховного суда и четверо его сообщников

В Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу об убийстве на перевале Чечек.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО огласили приговор бывшему сотруднику службы безопасности Верховного суда, экс-работнику УБОП ДВД ВКО и четверым мужчинам, обвиняемым в укрывательстве особо тяжкого преступления, передает корреспондент YK-news.kz.

Напомним, в конце марта этого года на перевале Чечек были застрелены жители Усть-Каменогорска Сапар Ашетаев и Айбек Канжекенов.

На скамье подсудимых оказались бывший финполовец и сотрудник службы безопасности Верховного суда Ернар Сахариев, обвиненный в двойном убийстве, и его двоюродный брат — экс-полицейский Талант Мусабаев, которому были предъявлены обвинения в пособничестве.

Когда Сахариеву предоставили право последнего слова, он попросил прощения у родственников погибших.

— Царствие им небесное, пусть земля им будет пухом, — сказал Ернар. — Я приму наказание, какое мне назначит судья.

— Уважаемый суд, моя судьба в ваших руках, прошу принять справедливое решение, — сказал Талант Мусабаев, не признавший вину.

Остальные подсудимые также попросили прощение.

Суд признал Ернара Сахариева виновным в убийстве и уничтожении документов. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Талант Мусабаев получил 15 лет и 1 месяц лишения свободы за пособничество в убийстве и за то, что, будучи сотрудником полиции, не принял никаких мер. Остальные были приговорены к срокам от 8 месяцев до полутора лет лишения свободы. У подсудимых есть право обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Фото Михаила Потапова