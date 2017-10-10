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Казахстанец проник в дом кандидата в президенты Кыргызстана

10 октября 2017, 18:44

Правоохранительные органы пока не комментируют случившееся.

26-летний казахстанец проник в дом кандидата в президенты Кыргызстана, лидера парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбека Бабанова, передает ИА «24.kg».

Как сообщили в штабе кандидата в президенты, через ограду дома Омурбека Бабанова проник мужчина, его задержала служба охраны и передала сотрудникам милиции.

Злоумышленник — 26-летний гражданин Казахстана Антон Геннадиевич Шитов. Цель его проникновения неизвестна. По предварительной информации штаба, казахстанец ранее работал в доме Раима Матраимова.

Правоохранительные органы пока не комментируют случившееся.
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