Неправильная организация труда приводит к депрессии – ВОЗ

По оценкам ВОЗ, снижение производительности труда, связанное с депрессией и тревожными расстройствами, ежегодно обходится глобальной экономике в 1 триллион долларов CША.

Трудовая деятельность полезна для психического здоровья, однако неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к физическим и психическим расстройствам, полагают во Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.

Всемирный день психического здоровья отмечается 10-октября. В связи с этим ВОЗ опубликовала на сайте ряд основных факторов, которые влияют на психическое здоровье людей, которые работают.

Согласно исследованиям ВОЗ, труд в целом полезен для психического здоровья человека. Но неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к физическим и психическим расстройствам, злоупотреблению алкоголем или психоактивными веществами, прогулам и снижению производительности.

Один из наиболее известных факторов риска для психического здоровья является безработица. Среди других причин называются, в том числе, ненадлежащие меры гигиены труда и охраны здоровья работников, отношения с руководством, низкий уровень поддержки работников, притеснения и психологическое насилие, отсутствие сплоченности внутри коллектива, негибкие часы работы и установка нечетких задач или организационных целей. Все это не только создает экономические издержки для работодателей, поскольку производительность труда снижается и возрастает текучесть кадров, но может привести к развитию у работника психических расстройств, вплоть до депрессии.

По оценкам ВОЗ, снижение производительности труда, связанное с депрессией и тревожными расстройствами, ежегодно обходится глобальной экономике в 1 триллион долларов CША.

Для решения и предотвращения проблем, связанных с психическим здоровьем работающих людей, ВОЗ рекомендует сокращать факторы риска, связанные с трудовой деятельностью. В частности, изучать обстановку на рабочем месте и потребности каждого сотрудника, реализовывать программы по вознаграждению и карьерному развитию работников, внедрять меры по организации труда, способствующие нормальному балансу между работой и личной жизнью. ВОЗ также отмечает необходимость разрабатывать на государственном уровне новые законодательства, стратегии и политику в отношении охраны труда.

По данным ВОЗ, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них (52%) — это лица с пограничными психическими расстройствами.

Психические расстройства — важные факторы риска развития других болезней, а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм. Они повышают риск приобретения таких заболеваний, как ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие.

Фото © Fotolia / WavebreakmediaMicro