Средства дольщиков разрешили привлекать только одной стройфирме в Казахстане

В Фонде гарантирования жилищного строительства надеются, что до конца года еще порядка 10 объектов смогут получить гарантию.

Лишь одна из 40 строительных компаний сумела предоставить необходимые документы, получив право привлечения денег дольщиков, сообщил председатель правления АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" Даурен Онаев.

"Часть компаний отмечали высокий размер ставки гарантийного взноса. Он варьировался от 2 до 6 %. И мы это услышали. Сразу же обратились с инициативой по пересмотру этой ставки. Итогом деятельности за год является то, что фонд выдал гарантию на два объекта. Строительство произошло в этом году. Гарантию фонда получили секция ЖК "Миллениум парк" в Астане, а также первая очередь ЖК "Легенда" в Алматы. Оба проекта являются проектами ТОО "Корпорация "Базис-А", — сообщил Онаев на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Отвечая на вопрос почему только одна компания получила гарантии, он сказал, что только эта компания оказалась наиболее готовой к ряду требований по предоставлению необходимых для этого документов в короткие сроки.

Вместе с тем, по его словам, есть потенциальные заявители в Астане, Алматы и регионах страны.

"У нас ожидания такие, что около 10 объектов до конца года получат гарантию. Это, естественно, зависит от готовности этих объектов. От того, насколько быстро они обеспечат соответствие требованиям", — уточнил председатель правления.

В ходе брифинга Даурен Онаев напомнил, что 10 октября 2016 года был введен в действие закон "О долевом участии в жилищном строительстве", и с этого дня начал свою деятельность Фонд гарантирования жилищного строительства.

В течение года в фонд обращалось порядка 40 застройщиков с более 50 проектами жилищного строительства. Вместе с тем, не все застройщики в последующем обращались за подписанием самого договора о предоставлении гарантии. Некоторые компании не смогли обеспечить необходимый пакет документации на должном уровне, другие застройщики отмечали высокий размер ставки гарантийного взноса.

Отмечалось, что получение гарантии – это один из способов привлечения денег дольщиков для строительства жилья. По словам главы фонда, ставка гарантийного взноса для участников рынка долевого строительства установлена в размере 2% от стоимости проекта. При расчете ставки гарантийного взноса от стоимости проекта будет вычитаться стоимость незавершенного строительства, что позволит снизить расходы на гарантийный взнос по строящимся объектам.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото CC0 / Mabel Amber