Сотрудники алматинского департамента госдоходов вымогали крупную сумму за несуществующий штраф

За три тысячи долларов руководитель отдела ДГД и его подчиненный обещали освободить предпринимателя от не грозящего ему штрафа.

В Алматы вынесли приговор по делу двух сотрудников пост-таможенного отдела Департамента государственных доходов, передает Today.kz. Руководителя и главного специалиста отдела приговорили к 3,5 и 1,5 годам лишения свободы за мошенничество.

Согласно материалам дела, в сентябре 2016 года из департамента таможенного контроля поступило поручение о проведении таможенной проверки в отношении рисковых деклараций на товары, среди которых числились декларации на товар ИП "Ахметов Т.Ж.". Руководитель отдела пост-таможенного контроля ДГД Алматы Станислав Шегай, задавшись преступным умыслом, вступил в сговор с главным специалистом отдела Маратом Ермековым.

"В октябре 2016 года у Шегая, являющегося должностным лицом, возник преступный умысел. С этой целью он вступил в предварительный преступный сговор с главным специалистом своего отдела Ермековым, который знал, что товары по таможенным декларациям Ахметова задекларированы достоверно, и им нарушений таможенного законодательства не допущено. Выполняя свою преступную роль, 20 октября 2016 года около 10:00 позвонил Ахметову и сообщил ему, что в его деятельности выявлены нарушения таможенного законодательства", - говорится в материалах дела.

После этого специалист сообщил бизнесмену о том, что может освободить его от "штрафа" в размере 5,5 миллиона тенге за три тысячи долларов. Предприниматель согласился.

25 октября 2016 года Ахметов пришел в служебный кабинет, где находились Шегай и Ермеков, которые действуя в группе лиц по предварительному сговору, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием получили от Ахметова денежные средства в размере трех тысяч долларов США, что по курсу Нацбанка РК составляет 990 720 тенге. Завладев похищенными денежными средствами, Шегай и Ермеков распорядились ими по своему усмотрению, причинив Ахметову материальный ущерб на сумму 990 720 тенге", - говорится в постановлении суда.

В суде Станислав Шегай свою вину отрицал полностью. Ермеков в совершенном преступлении сознался. Им инкриминировали пункт 2 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Станислава Шегая приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, однако, с учетом амнистии, срок был сокращен.

"Сократить Шегаю Станиславу Валерьевичу на одну четвертую неотбытую часть срока наказания и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - постановил судья Бегалиев.

Марат Ермеков приговорен к лишению свободы сроком на 1,5 года с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.