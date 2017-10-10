В Атырауской области чиновник набрал взяток на 824 тысячи тенге

Руководитель управления по охране общественного здоровья на транспорте организовал целую схему по вымогательству.

Атырауский Департамент антикоррупционного Нацбюро ведется следствие в отношении руководителя РГУ «Атырауское отделенческое управление по охране общественного здоровья на транспорте», передает patrul.kz.

Чиновник, по информации пресс-службы Нацбюро, неоднократно получал взятки от железнодорожников.

«Подозреваемый организовал преступную схему по получению от бригадиров пассажирских поездов незаконных денежных вознаграждений за непривлечение к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и за общее покровительство.

29 сентября т.г. с санкции суда Шин И.В. заключен под стражу. Общая сумма взяток составила 824 000 тенге», - информирует Национальное бюро по противодействию коррупции.

Проводится досудебное расследование.