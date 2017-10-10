Сейтказы Матаеву снова отказали в смягчении наказания

Сейтказы Матаева оставили за решеткой. Постановление Алматинского областного суда оглашено еще 19 сентября. Но адвокаты экс-главы Союза журналистов Казахстана, с которыми связался Sputnik Казахстан, получили полный текст документа на днях.

"Отказать Матаеву Сейтказы Бейсенгазиевичу в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ходатайство осужденного оставить без удовлетворения", — процитировала постановление адвокат Мадина Бакиева. По ее словам, суд мотивирует решение тем, что осужденный до сих пор не возместил материальный ущерб.

"По приговору суда это более 500 миллионов, департамент юстиции работает по взысканию – все имущество Сейтказы Матаева и Асета Матаева арестовано. Это квартира, машины. Но невозмещение ущерба (в теории – прим.) не является основанием в отказе заменить вид наказания, если человек по состоянию здоровья не может возмещать ущерб, находясь в местах лишения свободы или даже вне их – например, под ограничением свободы есть какой-то штраф. Так в постановлении пленума Верховного суда написано", — рассказала Бакиева.

Это уже вторая попытка ходатайствовать о смягчении наказания. 20 июля Капчагайский городской суд не удовлетворил аналогичное прошение. Но адвокаты – Мадина Бакиева и Андрей Петров – рассказали и о другой возможности. На прошлой неделе они подали ходатайство об условно-досрочном освобождении – подошел законодательно оговоренный срок. К тому же, скоро Сейтказы Матаеву исполнится 63 года, что может повлиять на решение освободить его досрочно. Прошение будет рассмотрено в течение месяца.

Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавлявшие информационное агентство "КазТАГ", обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отец и сын Матаевы в ходе судебного разбирательства вину не признали.

Судом первой инстанции Сейтказы Матаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев − к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила в силе основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.

В апреле стало известно, что бывшему главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву по амнистии в честь 25-летия независимости Казахстана сократили срок на 2 года 8 месяцев. Асет Матаев под амнистию не попал.

Источник, фото: Sputnik Казахстан